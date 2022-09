“I limiti di controllo per uno stato di diritto”, Ilaria Cucchi al convegno genovese di Verdi Sinistra

Genova. Giovedi’ 22 settembre alle h 15.45 presso il CAP di Genova, in Via Albertazzi n. 3, si terrà un dibattito su uno dei temi fondamentali della nostra società civile, dal titolo “LIBERTÀ E COERCIZIONE. QUALI LIMITI E QUALI CONTROLLI PER UNO STATO DI DIRITTO?” L’incontro sarà introdotto e moderato da MARIA GABRIELLA BRANCA Responsabile nazionale Giustizia e Legalità Sinistra Italiana.

Sarà presente in collegamento da Roma la candidata al Senato per l’Alleanza Verdi Sinistra, ILARIA CUCCHI e si svolgerà con gli interventi di DORIANO SARACINO, Ricercatore Centre Max Weber di Lione, esperto di carceri, EMILIO ROBOTTI, Avvocato specializzato nella materia del Diritto Internazionale e dei Diritti Umani, STEFANO PETRELLA per l’Associazione “Nessuno tocchi Caino” con la presenza delle candidate e i candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra.

