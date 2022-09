In primavera si vota per il sindaco, nasce la “Lista civica Fezzano, Porto Venere, Le Grazie”. Giovedì la presentazione

Anche se le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco di Porto Venere sono ancora lontane, nasce in queste ore la “Lista civica Fezzano, Porto Venere, Le Grazie”, un’espressione popolare coltivata da un gruppo di borgatari delle tre frazioni che intendono impegnarsi ancora di più per il proprio territorio.

Giovedì 22 settembre dalle 12 alle 20, i residenti potranno conoscere il candidato sindaco, il programma elettorale e le modalità per contribuire fattivamente a migliorare la comunità.

La presentazione si terrà presso l’ex fiaschetteria “Il Leone d’Oro” del Varignano Vecchio, aperta a fine ‘800 con l’aumento dei dipendenti civili nella base militare e chiusa su decreto prefettizio degli anni Trenta.

