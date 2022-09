Minacce e danneggiamenti nei confronti di una famiglia sarzanese: emesso un divieto di dimora

Si è concluso l’emissione di un divieto dimora nel Comune di Sarzana per un quarantenne di origine straniera il calvario patito da una famiglia che per mesi ha dovuto sopportare “un’intensa e perdurante condotta persecutoria”, come l’ha definita il Giudice, che ha condizionato la vita dei coniugi e dei loro figli. Il vicino di casa infatti li tormentava con musica ad alto volume a ogni ora del giorno, aggressioni verbali quotidiane – anche in presenza dei bambini – ma anche danneggiamenti dell’auto con taglio degli pneumatici e rottura dei cristalli, lettere e biglietti minatori. Il tutto, andato avanti per tutta l’estate, determinato anche da uno stato perdurante di ubriachezza molesta. La coppia nelle scorse settimane si è quindi rivolta alla Polizia facendo scattare un’intensa e delicata attività di indagine che, una volta raccolti elementi inequivocabili, ha portato al provvedimento di allontanamento disposto dal Giudice.

