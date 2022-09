Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: appuntamenti chiusura campagna elettorale in Liguria

Mercoledì 21 settembre ore 18 presso la Federazione Operaia, via Corradi di Sanremo, si terrà appuntamento di fine campagna elettorale per il Pd in provincia di Imperia.

Dopo l’incontro La scuola al centro in cui saranno presentate le proposte del PD sul tema, i candidati PD alla Camera Andrea Orlando e Valentina Ghio e il candidato al Senato Lorenzo Basso interverranno all’evento di chiusura della campagna elettorale a cui saranno presenti anche Marina Lombardi candidata PD alla Camera, Enrico Ioculano consigliere regionale e Cristian Quesada, segretario provinciale

