Peste suina e cinghiali, il sottosegretario Costa ad Albenga: “Estendere la caccia da 3 a 5 mesi”

Nel pomeriggio, ad Albenga, il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa ha incontrato una delegazione delle principali associazioni di categoria del mondo agricolo, tra cui Confagricoltura, Cia e Coldiretti, per affrontare le principali tematiche legate al comparto: siccità, danni da maltempo, danneggiamenti causati da animali selvatici, peste suina, tutela dell’agroalimentare e dissesto idrogeologico.

“Il settore agricolo nella nostra regione ha un ruolo strategico non solo dal punto di vista economico e di tutela e promozione del Made in Italy, ma anche e soprattutto nelle attività di controllo e mantenimento del territorio. Dobbiamo sostenere il comparto agricolo, dunque, che non è solo produttivo ma vitale per il nostro Paese grazie alla funzione di presidio e alle attività di manutenzione del nostro territorio” ha detto il sottosegretario.

