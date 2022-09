Politiche 2022, trentuno candidati liguri firmano le proposte di Confartigianato

Liguria. Sono 31 i candidati liguri al Parlamento che, in vista delle elezioni di domenica 25 settembre, hanno sottoscritto il manifesto di Confartigianato “Costruiamo insieme il futuro del Paese”. Un documento che contiene 12 proposte concrete, tra cui due specifiche per la Liguria, indispensabili per creare un ambiente a misura di artigianato e di micro impresa.

Microimpresa al centro, Infrastrutture e collegamenti, Regole su misura, Incentivi per la competitività, Noi motore del territorio, La sfida della sostenibilità, Europa e Pnrr, Sicurezza energetica, Per una nuova fiscalità, Per un lavoro di qualità, Garantire il credito alle mpi, Per un mercato del lavoro più inclusivo. Queste le 12 proposte lanciate da Confartigianato per sostenere e rilanciare un segmento che rappresenta il 96 % del tessuto produttivo del Paese.

