Sampdoria, Mancini chiama Gabbiadini: l’azzurro prima della rincorsa salvezza

Genova. Siamo arrivati alla pausa per le nazionali, un momento che talvolta può essere utile per prendersi il tempo di ragionare sul da farsi. In casa Sampdoria è proprio quello che sta succedendo, con il Cda che sta valutando il futuro prossimo di Marco Giampaolo in panchina. L’ultima chance potrebbe essere quella casalinga contro il Monza, dove i blucerchiati sono chiamati al successo per riuscire quantomeno a tirarsi su il morale per ripartire a lottare per mantenere la categoria.

Ma una notizia dell’ultimo minuto da Coverciano ha interessato il mondo Samp: Manolo Gabbiadini andrà in Nazionale al posto dell’infortunato Matteo Politano.

» leggi tutto su www.genova24.it