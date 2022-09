Sanlorenzo, siglato il contratto di costruzione della nuova ammiraglia della flotta: il 73Steel

Prosegue inarrestabile la crescita di Sanlorenzo, che conferma ancora una volta la propria leadership indiscussa nel settore del metallo con una nuova, importante, vendita.

La Divisione Superyacht ha infatti fatto registrare proprio in questi giorni la vendita del più grande superyacht mai costruito dal cantiere, il 73Steel, perfezionata tramite la broker house Fraser. Questo nuovo contratto porta a nove le unità in metallo vendute ad oggi nel 2022 incrementando una flotta attualmente in costruzione che conta 23 superyacht dai 44 ai 73 metri.

