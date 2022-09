Sciopero trasporto pubblico, adesione di oltre il 58 per cento in Atc Esercizio

Atc Esercizio comunica che 228 dipendenti su un totale di 390 hanno aderito allo sciopero nazionale nel trasporto pubblico di venerdì scorso, 16 novembre, proclamato dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl. Un’adesione quindi di oltre il 58 per cento, riferita a tutto il bacino di riferimento Atc, così ripartita: adesione di quasi il 74 per cento per quanto riguarda il personale viaggiante Atc esercizio e del 47 per cento per il personale viaggiante delle aziende subappaltatrici.

