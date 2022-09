Tennis, padel e golf per un nuovo centro sportivo a Sarzana

È ancora in fase embrionale ma è già stato presentato ai residenti il progetto per un nuovo centro sportivo che potrebbe essere realizzato – entro l’estate 2024 – in via Navonella a Sarzana, in un’area di circa 55mila metri quadri con campi non più coltivati e fabbricati abbandonati. L’intenzione della proprietà – pronta a investire alcuni milioni di euro – è quella di partire dal recupero delle strutture già esistenti e realizzare oltre dieci campi da tennis e padel – sia al coperto che all’aperto – un campo pratica per il golf e tre “putting green”. I rinnovati casolari andrebbero invece ad ospitare una club house con centro fitness, caffetteria, ristorante, aule, uffici e spogliatoi. Ma il tutto, come detto, è ancora in divenire perché ancor prima di avviare l’iter procedurale è stato scelto di illustrare i contenuti del progetto agli abitanti della zona. Sono già state evidenziate alcune problematiche – in primis la viabilità – e a breve il tutto sarà presentato anche alla Consulta territoriale di Sarzanello guidata dalla presidente Maria Grazia Quadrelli, dopo che l’appuntamento fissato per oggi è stato rinviato per l’impossibilità del progettista di essere presente con gli elaborati aggiornati. La proprietà intanto si è già confrontata anche con l’Amministrazione comunale che guarda con interesse all’ipotesi di un nuovo centro sportivo – previsto dal Piano Regolatore – che potrebbe portare circa una quarantina di posti di lavoro oltre a riqualificare lo spazio alle spalle della Variante e garantire interventi riguardanti principalmente la viabilità. La zona, scelta dopo un’attenta ricerca di mercato, per il buon collegamento con Marinella (anche in ottica estiva) e il resto della vallata, potrebbe così diventare un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero a breve distanza dal centro cittadino.

