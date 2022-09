Università di Genova, il rettore: “Torniamo a vedere in faccia gli studenti ma il Covid ci ha anche reso migliori”

Genova. Da via Balbi a Valletta Cambiaso, dalla Darsena a Sarzano al Magistero al Campus di Savona, finalmente le strade e i palazzi, le aule e i corridoi tornano a essere affollati di ragazzi con un volto. La ripresa dell’anno accademico 2022/23 porta con sé, anche all’Università di Genova, l’addio alle mascherine e al distanziamento obbligato. Anche se qualche studente non rinuncia alla sicurezza dell’ffp2 e – spiega il rettore dell’Ateneo genovese Federico Delfino – “c’è un grande senso di responsabilità da parte di tutto il mondo accademico”.

Ieri sono riprese le lezioni per gran parte dei corsi di laurea, quelle del polo umanistico, Lettere, Giurisprudenza, Economia, quelle di ingegneria e architettura mentre ad esempio stanno ancora scaldando i motori futuri medici, biologi e linguisti. Dopo due anni di pandemia, lezioni in presenza che saranno interrotte lunedì 26 settembre causa elezioni, (per non svantaggiare gli studenti fuori sede) ma che all’Ateneo si augurano di non sospendere mai più.

