A Ospedaletti arriva il Liguria Bike Trail

Ospedaletti. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre Ospedaletti diventa la base di Liguria Bike Trail, avventura in bici senza supporto per scoprire il Ponente ligure, con partenza e arrivo all’altezza del centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta.

Secondo gli organizzatori, Liguria Bike Trail è un’avventura su un percorso disegnato per andare alla scoperta dell’estremo ponente ligure in bicicletta, seguendo una traccia che attraversa storia, paesaggi e tradizioni. Saranno quaranta i partecipanti in arrivo da Piemonte, Lombardia, Marche, Valle D’Aosta e Liguria che affronteranno in totale circa 300km il cui 90% è all’interno della provincia di Imperia.

» leggi tutto su www.riviera24.it