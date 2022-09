Albenga. “Ennesima figuraccia del consigliere di minoranza Ciangherotti che sul tema Centa e pulizia dei rii ha scritto solo falsità ed insulti come è suo solito fare”.

Lo afferma il sindaco Riccardo Tomatis in risposta all’esponente di opposizione, dopo che nella giornata di oggi ha affidato in via diretta alle ditte Ecostruzioni fratelli Pampararo e DeLeo escavazioni i lavori di manutenzione straordinaria del fiume Centa e dei rii Carenda e Antognano.

