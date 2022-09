Anche la sezione Ponente Ligure di Italia nostra allo sciopero globale per il clima

Sanremo. La Sezione Ponente Ligure di Italia Nostra aderisce insieme ad altre Associazioni del territorio allo sciopero globale per il clima lanciato dai Fridays For Future che si terrà venerdì 23 settembre in Piazza Colombo a Sanremo. Italia Nostra ritiene improcrastinabile affrontare il tema dei cambiamenti climatici, che entro pochissimi anni saranno irreversibili.

«Ora il clima sta diventando una emergenza- si legge nella nota- dopo tanti anni di allarmi inascoltati, i fenomeni meteorologici anche nelle nostre zone hanno assunto caratteri di alternanza estrema: siccità, trombe d’aria e grandinate con chicchi enormi, piogge violente. L’emergenza non è lontana da noi, i danni alle persone, alle vite umane, ai viventi e ai territori non sono più accettabili. Italia Nostra Ponente ligure è impegnata a portare avanti alcune linee di indirizzo che vogliono caratterizzare la propria azione anche a livello locale».

