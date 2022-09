Aon Open Challenger, l’italiano Raul Brancaccio batte Francesco Passaro e vola nei quarti di finale

Genova. Terza giornata di partite per la XVIII edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. Continua l’affluenza straordinaria del pubblico che oggi ha applaudito la vittoria di Raul Brancaccio che continua la sua marcia: nel derby tutto azzurro successo contro Francesco Passaro 6-2/3-6/6-1.

Esce dal torneo la testa di serie numero 7 del torneo, avanza Brancaccio che adesso sfiderà Adrian Andreev. Il tennista italiano nel 2022 ha vinto il torneo Challenger di San Benedetto del Tronto e ha raggiunto la semifinale nei Challenger di Stettino e Troyes. Nei sedicesimi di finale aveva battuto il brasiliano Oscar Jose Gutierrez 6-1/6-2. Tra i magnifici otto di questa edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina anche l’austriaco Sebastian Ofner che ha superato Matteo Gigante (2-6/6-1/6-3).

Impresa di Adrian Andreev che elimina il francese Corentin Moutet al termine di una sfida emozionante: 3-6/7-6/6-4 dopo tre ore di gioco. E domani si torna in campo con un programma ricchissimo: grande attesa per il match tra Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi mentre la testa di serie numero uno, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas affronterà Andrea Vavassori.

Incrocio Spagna-Italia anche nell’altro match tra Pablo Andujar (testa di serie numero 5) e Andrea Pellegrino.

Ecco il programma della giornata di domani.

ORDER OF PLAY – THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022

CENTRALE start 11:00 am

[1] R. Arneodo (MON) / S. Weissborn (AUT) vs V. Manafov (UKR) / O. Prihodko (UKR)

Not Before 12:30 pm

A. Pellegrino (ITA) vs [5] P. Andujar (ESP)

M. Arnaldi (ITA) vs [8] M. Cecchinato (ITA)

[1] [WC] A. Ramos-Vinolas (ESP) vs A. Vavassori (ITA)

7:30 pm

[4] D. Lajovic (SRB) vs [Q] G. Piraino (ITA)

after suitable rest – [3] D. Brown (JAM) / A. Vavassori (ITA) vs S. Napolitano (ITA) / A. Weis (ITA)

CAMPO 1 start 12:30 pm

L. Martinez (VEN) / I. Zelenay (SVK) vs [WC] M. Gigante (ITA) / G. Zeppieri (ITA)

R. Brancaccio (ITA) / F. Passaro (ITA) or M. Arnaldi (ITA) / A. Pellegrino (ITA) vs [2] R. Jebavy (CZE) / A. Pavlasek (CZE)