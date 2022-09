Bogliasco, raccolta firme contro il nuovo pennello: deturperà il paesaggio e altererà il fondale

Bogliasco. Una raccolta firme contro la decisione del Comune di Bogliasco di dar vita a un progetto per lavori di protezione della costa e ripascimento degli arenili che prevede, tra gli altri, un intervento riguardante la realizzazione di un pennello in massi di grandi dimensioni, in parte sommerso e in parte emerso, in corrispondenza della piccola insenatura delimitata da due lingue di scogli ubicata sotto il chiosco-bar “L’Approdo”.

La finalità di questa gettata di massi, secondo quanto risulta ai promotori della petizione, è quella di costituire un pennello di spalla e, cioè di protezione, per una spiaggia che verrebbe realizzata ex-novo sotto la passeggiata a mare.

