Borghetto, torneo in ricordo di “Fausto D’Agostino”

Borghetto. Si terrà nella giornata di domani un torneo in memoria di Fausto D’Agostino, ex giocatore del ASD Borghetto scomparso lo scorso anno. Al torneo parteciperanno, oltre alla squadra ospitante che sarà l’FCD Borghetto, dall’ ASD Pontelungo e dalla U.s Villanovese: le 3 squadre dove ha militato Fausto.

Il triangolare avrà luogo allo stadio “Carlo Oliva” di Borghetto S.S. ed inizierà alle ore 20:00, per tenere vivo il ricordo di un ragazzo che è mancato troppo presto e che è rimasto nei cuori di tutti gli appassionati di calcio locale.

