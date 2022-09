Da inizio 2022 in Italia 600 morti sul lavoro, Pasa alle forze politiche: “Fermare questa strage”

Savona. “Chiediamo con forza alle istituzioni locali e alle associazioni datoriali di Savona di intervenire e impegnarsi. In primis dicendo no alle deroghe in peggio ai contratti nazionali di lavoro che alcune imprese anche in provincia di Savona chiedono su orari e precarietà che riducono la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Lo denunciano ancora una volta, oggi è necessario costruire accordi, protocolli che rafforzino e potenzino la salute e la sicurezza e non il contrario. Oggi è necessario ridurre l’orario di lavoro e non aumentarlo. Oggi è necessario ridurre la flessibilità e la precarietà e non aumentarla. Alla luce della strage che ogni giorno interessa il mondo del lavoro, le imprese che continuano a chiedere deroghe in peggio su temi così delicati sono spregiudicate e minano i principi fondamentali del diritto alla salute di chi lavora”. Lo fa sapere, in una nota, il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa.

“Lo ribadiamo per l’ennesima volta – è l’appello di Pasa -, fermatevi. La salute e la sicurezza sul lavoro non è un argomento di interesse per la campagna elettorale, eppure, riguarda la vita delle persone, la loro dignità, i diritti fondamentali. In Italia dall’inizio del 2022 sono quasi 600 i morti sul lavoro, una media di 3 al giorno. Più di 400.000 le denunce di infortuni e una crescita di più del 7% per le denunce di malattie professionali. Lo scorso anno le ispezioni nelle aziende hanno evidenziato irregolarità per il 69% delle aziende controllate. Per salute e sicurezza sul lavoro si arriva al 77% di irregolarità. E questo con una quantità di organi di controllo e vigilanza ridicola per 1.600.000 imprese. Non sono numeri! sono persone!”.

» leggi tutto su www.ivg.it