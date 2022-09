Eccellenza, Sestrese beffata allo scadere. Gualtieri: “Rigore inesistente, il nostro portiere non ha fatto parate”

Il vicepresidente della Sestrese commenta la sconfitta patita dalla squadra contro l’Albenga per 2 a 1. Dopo la beffa nel finale contro la Cairese, anche contro il bianconeri i punti sono svaniti nei minuti finali.

“Non avremmo meritato di perdere – commenta Vincenzo Gualtieri -. Faccio fatica a ricordare una parata del nostro portiere. Il loro alcune ne ha fatte. Bisogna imparare a chiudere le partite prima e a portare in fondo il risultato. Il secondo rigore era al massimo un fallo a due in area. Il nostro difensore ha preso la palla, non ha colpito il giocatore. Abbiamo protestato per questo”.

» leggi tutto su www.genova24.it