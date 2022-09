Il Principato di Monaco aumenta gli stipendi per fare fronte all’inflazione

Principato di Monaco. Un aumento del 3,2% dello stipendio a tutti i dipendenti pubblici. Questo per fare fronte all’inflazione che è arrivata al 5,8 a fine agosto.

Per quanto riguarda gli altri dipendenti, dei privati, Monaco non può obbligare a dare aumenti di stipendio. Tuttavia Stéphane Valeri avanza la possibilità di incentivare i datori a dare delle prime (premi) ai propri dipendenti che verranno poi scalati dai contributi salariali. In pratica verranno rimborsati al datore di lavoro. Attualmente con la nuova legge è già prevista per i settori degli hotel e ristorazione. Stephane Valeri propone una estensione a tutti tipi di lavoro.

