Lavagna: piana dell’Entella, abbattute anche serre e baracche

La Gkn di Sondrio incaricata dalla Città Metropolitana, con il consenso della Regione, qualche settimana fa ha ultimato l’abbattimento, anzi il vero e proprio sradicamento degli alberi posti lungo il seggiun, l’antico argine napoleonico, negli scorsi mesi trivellato dalle operazioni di bonifica alla ricerca di reperti bellici, come prevedono operazioni di questo tipo. Oggi proseguono le demolizioni delle serre o baracche in zona cantiere. L’architetto responsabile ha mandato lettera raccomandata ai proprietari, intimando loro che se non l’avessero demolite entro 10 giorni avrebbero provveduto loro addebitando i costi ai proprietari, mentre prima era stato detto che i costi sarebbero stati a carico della ditta appaltatrice.

Tutto compiuto al fine di iniziare i lavori di edificazione del secondo argine sul fiume Entella, un muro di cemento in relazione al quale privati cittadini, associazioni – uno su tutti il Comitato “Giú le mani dal Fiume Entella nato nel 2012- e i comuni coinvolti (Lavagna, Chiavari, Cogorno, Carasco e Leivi) hanno negli ultimi quindici /vent’anni agito per evitare la sua costruzione in qualsiasi modo, con manifestazione pubbliche e appelli firmali giunti nelle sedi competenti. Ma l’iter amministrativo sembra inesorabilmente giunto alla sua naturale destinazione, sembra tutto quanto deciso si stia compiendo senza che nulla osti, è proprio il caso di dire. Arrivati a questo punto, dopo tante dichiarazioni, patti e delibere, ci è parso il caso di far sentire la voce di coloro che subiranno direttamente le conseguenze della costruzione della cosiddetta “diga Perfigli”, ovvero una persona che lavora lungo il fiume.

Lei è Silvia Sturla, presidente dell’Asd -associazione sportiva dilettantistica- Animals Angels Dog School, centro cinofilo vicino al Ponte della Maddalena, lato Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it