Manuel Lazzari ha una lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra. Oggi esami clinici e strumentali per l’esterno della Lazio presso Paideia International Hospital, che hanno confermato il problema avvertito prima del match contro la Cremonese. “Il calciatore continuerà pertanto le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero”, fa sapere il club laziale con una nota. Per Lazio-Spezia di domenica 2 ottobre è più che in dubbio.

L’articolo Lesione muscolare per Manuel Lazzari, più che in dubbio per lo Spezia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com