Liguria terra di film e fiction: con Genova Liguria Film Commission già 250 produzioni nei primi mesi del 2020

Liguria. Ben 250 produzioni assistite, 420 giornate di preparazione e 537 giornate di riprese per un totale di 957 giornate di produzione; 2892 collocamenti attivati per le maestranze sui set, per un totale di 12668 giornate di lavoro; 9023 notti d’albergo e ricadute economiche dirette sul territorio che già superano i 7 milioni di euro. E sono già 75 i Comuni liguri in cui le produzioni hanno lavorato da inizio anno.

Genova Liguria Film Commission presenta il consuntivo dei primi 8 mesi del 2022: dati in linea (e talvolta superiori) a quelli registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Ma con alcune differenze sostanziali: se infatti nella prima metà del 2021 la Liguria aveva già ospitato le riprese delle serie TV, dai grandi numeri, “Blanca”, “Sopravvissuti”, “Petra” e “The Serpent Queen”, quest’anno la stagione dei top player di lunga permanenza sul territorio si è spostata sull’estatate e proseguirà in crescendo tra la fine di settembre e novembre; peraltro con titoli del tutto nuovi.

