Un incendio si è sviluppato quest’oggi in Fontanabuona, comune di Orero. I vigili del fuoco di Chiavari hanno lavorato sodo, coadiuvati dai volontari, per accerchiarlo, domarlo e spegnerlo prima che le fiamme avessero il sopravvento invadendo altro terreno. Un altro dossier per cui i carabinieri forestali dovranno cercare di capire se si tratti di un incendio colposo, dovuto magari alla disattenzione di un fungaiolo o doloso per allontanare i cinghiali dalla zona. Solo ipotesi, naturalmente.

.

» leggi tutto su www.levantenews.it