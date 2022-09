Portosole Sanremo, il detonatore dell’incompiuta passa nelle mani della Regione

Sanremo. Non spetta al Comune ma a Regione Liguria decidere se e quando dare il via libera all’abbattimento dell’albergo incompiuto di Portosole. Il dato è emerso ieri, nel corso di un’attesa conferenza dei servizi, convocata per la prima volta in sede deliberane, la quale avrebbe dovuto sancire l’inizio delle operazioni di smantellamento dello scheletro in cemento armato che da decenni deturpa l’area tra i due porti.

Regione Liguria, rappresentata dai dirigenti del settore Ambiente e Demanio, ha palesato agli altri enti coinvolti nell’iter per il rilascio dei titoli edilizi (che evidentemente non si erano mai interessati di chiederlo), che spetta unicamente ai propri Uffici dare il nulla osta all’intervento, essendo il bene in questione su territorio demaniale, ovvero dello Stato. Una doccia fredda per l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella che ha partecipato alla riunione insieme al dirigente con delega all’Edilizia privata di Palazzo Bellevue Gianbattista Miceli. L’ambizione covata dal sindaco Alberto Biancheri di vedere incominciare i lavori per la demolizione dell’incompiuta prima della fine dell’anno, ora torna a fare i conti con i tempi della burocrazia.

