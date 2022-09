Salone Nautico, Bucci: “Le code chilometriche ci sono sempre state, i genovesi capiranno”

Genova. “Mi ricordo code chilometriche per il salone quando ero giovane, ci sono sempre state, però è una cosa che la città capisce. Cercheremo di fare in modo che non ci siano”. Così il sindaco Marco Bucci durante un sopralluogo col governatore Giovanni Toti sulle banchine del Salone Nautico alla vigilia dell’inaugurazione.

La città si prepara alla kermesse anche attraverso un piano straordinario per la viabilità (qui tutti i dettagli) che prevede la soppressione della corsia dei bus in corso Aurelio Saffi, sosta a pagamento anche nei giorni festivi e una serie di chiusure e divieti che scatteranno a mezzanotte. L’obiettivo è attenuare il più possibile le conseguenze sul traffico. “Penso che l’ufficio mobilità abbia fatto un buon lavoro – continua Bucci – ma c’è la possibilità di fare cambiamenti sul momento se si vedrà che certe soluzioni non sono opportune. Faremo tutto il possibile per ridurre al minimo il disagio e perché il Salone sia una festa per tutti”.

