Sospetto infortunio per Kovalenko in nazionale, Spezia in apprensione

Dovrebbe tornare in Italia tra giovedì e venerdì Viktor Kovalenko, il centrocampista 26enne dello Spezia che ha risposto domenica scorsa alla convocazione dell’Ucraina. Il calciatore si è fermato durante la rifinitura di martedì in vista della partita contro la Scozia e ha abbandonato l’allenamento. Il sito della federazione ucraina parla di una distorsione, ma aggiungendo che Kovalenko “aveva già avvertito un dolore ad una gamba” durante Spezia-Sampdoria, in cui era rimasto in campo per 70 minuti.

Per lui e per Mykolenko si annunciano “infortuni di piccola entità” ai muscoli adduttori. Teoria che lo Spezia ha intenzione di valutare con una serie di test medici il prima possibile per scongiurare danni peggiori per un atleta che, oltre ad avere mostrato grandi progressi nelle ultime settimane dal punto di vista della forma fisica, sembra potersi ben adattare al gioco di Luca Gotti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com