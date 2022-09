Terzo incendio in 4 giorni ad Alassio, Melgrati: “Trovati inneschi, ora una ‘taglia’ sul piromane. Dovremmo tagliargli la mano…”

Alassio. A due giorni dall’incendio di lunedì (dichiarato spento ieri a pranzo) tornano a bruciare le colline sopra Alassio. Per la terza volta in 4 giorni, se si conta anche il rogo che sabato è divampato tra la Città del Muretto e Laigueglia, per poi interessare soprattutto quest’ultima. E nel ponente savonese prende sempre più corpo l’ipotesi di trovarsi davanti a incendi dolosi, magari opera di un piromane.

Questa volta le fiamme sono partite di notte, alle 4.30, avvolgendo la collina tra Solva e Santa Croce. “La situazione è abbastanza sotto controllo – rassicura il sindaco Marco Melgrati – soprattutto grazie all’intervento dell’elicottero regionale e del Canadair, in grado di scaricare 6000 metri cubi d’acqua alla volta. Cerchiamo di spegnere questo incendio, ancora una volta. Poi bisognerà appurare le cause… secondo noi è doloso, perché i volontari della protezione civile hanno trovato degli inneschi“.

