Volontari spezzini nell’inferno di Senigallia: “I sorrisi e i grazie di chi ha perso tutto ci danno la forza per spalare”

Quando le immagini degli effetti del maltempo sulle Marche sono esplose nei televisori, la mente di molti spezzini è corsa indietro di 11 anni, alla fine di ottobre del 2011, quando ad essere ricoperta di fango e detriti era proprio la provincia della Spezia, costretta a contare vittime alle Cinque Terre e in Val di Vara. Senza dimenticare quelle della vicina Aulla.

A spalare all’epoca arrivarono persone da tutta Italia e lo stesso sta avvenendo oggi nelle Marche.

“La situazione è molto brutta, uguale se non peggiore rispetto a quella che abbiamo affrontato nel 2011. Stiamo rivivendo quello che abbiamo vissuto allora e in altre situazioni drammatiche, ma chiunque incontriamo ci sorride e ci ringrazia, anche se siamo dei perfetti sconosciuti. Questo ci rincuora, ci dà la forza di proseguire nel lavoro”. Sono le parole concesse telefonicamente a CDS da parte di uno dei tre volontari della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che da questa mattina sono a Senigallia per dare una mano nel tornare lentamente verso la normalità.

Gli spezzini sono arrivati con due motopompe, motoseghe, pale, tira acqua, un paio di impianti di illuminazione con generatore e un drone, che sarà utilizzato a partire da domani per effettuare ricognizioni dall’alto e individuare cortili o giardini all’interno dei quali andare a operare prioritariamente.

“Siamo aggregati alla colonna mobile di Anpass nazionale e per la Liguria insieme a noi c’è la Croce verde chiavarese”. Rimarranno sul posto sino a domenica, poi altre squadre daranno loro il cambio.

