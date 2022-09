Albenga, al via i lavori di manutenzione straordinaria del fiume Centa e dei rii Carenda e Antognano

Albenga. Sono iniziati questa mattinata, come da cronoprogramma stabilito dagli uffici comunali e dall’Amministrazione, i lavori di manutenzione straordinaria del fiume Centa e dei rii Carenda e Antognano il cui importo complessivo ammonta a 310 mila euro di cui 21 mila finanziati attraverso contributo regionale.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Abbiamo programmato l’inizio dei lavori di pulizia del Centa per settembre così come, del resto, hanno fatto tutti i comuni della Riviera.

Intervenire in alcuni periodi dell’anno, oltre ad essere vietato nel rispetto delle zone SIC, comporterebbe alcuni evidenti disagi. Durante la stagione balneare, ad esempio, il materiale trinciato, se non veri e propri grossi rami, rischierebbe di finire in mare e andarsi a depositare poi anche sulle spiagge. Purtroppo non esiste più una precisa stagionalità meteorologica e l’arrivo dei temporali è difficile da prevedere, basti pensare ad esempio all’ondata di maltempo improvvisa di fine agosto che ha visto abbattersi sul nostro territorio una bomba d’acqua, una grandinata e addirittura una tromba d’aria”.

