Proseguono a Sarzana, anche con l’ausilio di Leone, cane poliziotto jack russell terrier, e ai suoi conduttori dell’Unità cinofila antidroga di Genova, le attività di prevenzione e repressione da parte della Polizia di Stato in ambito cittadino. Nella serata di ieri, mercoledì 21 settembre, gli agenti del Commissariato di Sarzana hanno dato vita a una intensa attività repressiva antidroga nelle aree verdi, già luogo di segnalazioni da parte dei cittadini, e nei dintorni della stazione ferroviaria. Nell’occasione Leone ha fiutato sostanze stupefacenti addosso ad alcuni giovani, che sono stati segnalati alla locale Prefettura o deferiti alla competente all’Autorità giudiziaria.

L’attività notturna di controllo del territorio nel centro cittadino ha portato complessivamente all’ identificazione di 23 giovani e di 15 veicoli.

Dagli accertamenti all’interno dei locali da parte degli agenti in borghese non sono emerse violazioni.

L’articolo Attività antidroga a Sarzana, alleato degli agenti il fiuto del jack russel terrier Leone proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com