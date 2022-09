Baia Alassio, mister Bella promuove i suoi: “Fare punti al Corrent non sarà facile per nessuno, sono contento”

Carcare. Domenica scorsa allo stadio “Candido Corrent” è andata in scena Carcarese-Baia Alassio, match valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione (Girone A). La sfida si è conclusa con il risultato di 1-1, un epilogo che ha permesso ai gialloneri di proseguire la propria serie positiva inaugurata nel turno precedente ottenendo un pareggio contro la Sampierdarenese.

Al termine della gara non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte di Gianni Bella, allenatore della Baia Alassio il quale ha dichiarato: “La Carcarese è un’ottima squadra, fare punti al Corrent quest’anno sarà durissima per chiunque, da parte dei miei ragazzi ho visto davvero una bella reazione. Sono contento, il gol di di Zouita allo scadere ci ha dato fiducia per il secondo tempo.”

