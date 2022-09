Come cambia il turismo d’élite. Dagli inglesi ai russi e la guerra in 150 anni di storia

Sanremo. Le macchine a vapore sostituite prima dai motori a scoppio, poi dall’elettrico. La ferrovia Genova-Nizza è solo una delle alternative percorribili per raggiungere la Città dei fiori, affiancata da autostrade e aeroporti (di Nizza e Genova) e, soprattutto, il turismo d’élite non parla più inglese ma russo, questo almeno fino allo scoppio della crisi Ucraina. C’è tutto un mondo, i suoi progressi tecnologici e le sue disgrazie, guerre comprese, in questi ultimi 150 anni di storia celebrati questa mattina tra le sale del più prestigioso degli alberghi di Sanremo, il Royal Hotel di corso Imperatrice.

A festeggiare il traguardo raggiunto è stato il patron Edoardo Varese, che per l’occasione ha ricevuto il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino. Entrambi hanno consegnato un segno di riconoscimento a nome delle istituzioni rappresentate. Per l’occasione, nella sala delle conferenze si sono riuniti gli oltre 150 dipendenti della struttura ricettiva simbolo di eccellenza, al cui vertice si trova il direttore generale Marco Sarlo.

