Crollano pezzi di controsoffitto alle scuole Doria, la dirigenza: «Nel pomeriggio inizieranno lavori di ripristino»

Vallecrosia. Le dichiarazioni della dirigenza del plesso scolastico Andrea Doria di Vallecrosia dopo il crollo di un controsoffitto in un’aula:

«Con riferimento all’articolo di questa mattina sul distacco di qualche pannello del controsoffitto presso la scuola primaria di Vallecrosia, la Scuola tiene a precisare, anche allo scopo di tranquillizzare doverosamente le famiglie, che il fatto si è verificato in un’aula che viene utilizzata saltuariamente per progetti laboratoriali e al momento dell’accaduto non ospitava alunni.

» leggi tutto su www.riviera24.it