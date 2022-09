Elio Germano aprirà la stagione teatrale dell’Astoria di Lerici

Prenderà il via il 23 novembre con Elio Germano e Teho Teardo in “Paradiso XXIII” la stagione teatrale dell’Astoria di Lerici che proseguirà con altri sei spettacoli e iniziative collaterali, fino al 6 aprile. Un cartellone ricco di temi, quello presentato questa mattina dalla consigliera con delega alla cultura Lisa Saisi insieme, frutto di un ottimo lavoro di squadra svolto da tutte le componenti comunali e teatrali – con il supporto degli Scarti – che oltre ad implementare l’offerta rispetto all’anno scorso, ha permesso di inserire nel programma nomi di primo piano del teatro italiano.

“Lo slogan di questa stagione sarà “Accendi l’Astoria” – ha sottolineato Saisi – un riferimento a un luogo a cui noi come amministrazione ma soprattutto tutti i lericini sono affezionatissimi e che offre sempre occasioni di scambio di idee dall’alto valore sociale, grazie ai temi affrontati negli spettacoli. È stato fatto un grande lavoro collettivo – ha aggiunto – e dal confronto di diverse personalità è stato possibile realizzare un programma in grado di soddisfare i gusti di tutti, e nel quale non mancherà lo spazio per le compagnie locali e per le scuole”.

