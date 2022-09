Giorgi: “I cittadini chiedono alla politica garanzie sul futuro, se eletta proseguirò battaglie su temi sociali e biodigestore”

“In caso di elezione proseguirò la battaglia contro il biodigestore perché è impensabile che venga realizzato vicino alle falde acquifere che riforniscono la Provincia. Mi batterei inoltre per la sanità pubblica e gli altri temi che ho portato avanti anche in Consiglio Comunale in questi anni”. Così Federica Giorgi, capogruppo M5S e unica sarzanese candidata alle politiche del 25 settembre, che sarà in corsa alla Camera sia nel collegio uninominale del Levante ligure che nel listino proporzionale dietro al deputato uscente Roberto Traversi, dopo essere stata la più votata nelle parlamentarie interne al Movimento. Giorgi, avvocato e consigliere dell’Ordine della Spezia, ha raccontato a CdS la sua campagna elettorale e i propositi in caso di approdo a Roma.

Lo slogan scelto dal M5S per queste elezioni è “dalla parte giusta”, cosa significa per lei essere dalla parte giusta?

“Sono avvocato come il Presidente Conte e la giustizia è il mio mestiere. Condivido pienamente lo slogan scelto dal Movimento inteso come dalla parte dei diritti, della legalità, della lotta alla mafia alla corruzione, della lotta alle disuguaglianze sociali, per un paese in cui nessuno debba rimanere indietro. La parte giusta è quella è nella parole di Conte, è la parte opposta ai potentati sociali e politici che controllano il Paese; è quella dei giovani e delle loro precarietà da risolvere, delle donne che ancora oggi a volte devono scegliere tra lavoro e famiglia e non hanno parità salariale, dei lavoratori e delle piccole imprese che navigano in mezzo a montagne di burocrazia, la parte giusta è dalla parte dei medici e del personale ospedaliero, che tanto ha dato anche in termini di vite nella recente pandemia. La parte giusta è quella di chi combatte ogni giorno contro le mafie, ed è quella degli insegnanti che formano le generazioni future, tra i meno pagati d’Europa”.

