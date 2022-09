Guerini torna a vincere, sua l’ultima prova del campionato italiano velocità in salita

Taggia. Nuovo successo per il pilota del Moto Club Valle Argentina Loris Guerrini che domenica scorsa si è aggiudicato la vittoria della classe 125 nell’ultima prova del Campionato Italiano di Velocità in salita Saline – Volterra.

La stagione agonistica, iniziata con il Campionato MotoEstate, è partita male, con un guasto meccanico a Varano, è poi proseguita con la vittoria a Cremona, malgrado una caduta in prova, ed è terminata con un grippaggio alla prova di Magione, che aveva doppia valenza. Ottimo, quindi il rientro “veni, vidi, vici” nel mondo delle corse in salita, dove Loris (già campione italiano 2019) ha spuntato il miglior tempo nelle 125, ha migliorato il proprio record personale ed ha abbassato il record del tracciato di 1,5 secondi. E adesso via alla preparazione del Campionato Europeo in salita nella classe 600 4 tempi.

