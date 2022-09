Imperia, più sicurezza nel comune. Al via pulizia alvei, tombini e sistemazione alberi pericolanti

Imperia. E’ di ieri, primo giorno di autunno, l’ordinanza contingibile e urgente del comune di Imperia per correre ai ripari nel caso di eventi atmosferici per la pubblica sicurezza.

Come spiegato nell’ordinanza, non solo in vista del cambiamento climatico che stiamo vivendo ma anche per i fenomeni meteorologici avversi che spesso sono responsabili di vite umane e di danni economici ingenti e per una stagione estiva torrida e siccitosa, si rende necessario prepararsi alla nuova stagione appena iniziata.

» leggi tutto su www.riviera24.it