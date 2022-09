Inaugurazione Salone Nautico, Falteri: “Eccellenze della nostra città, esempio del Modello Genova”

Genova. Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della 62esima edizione del Salone Nautico. Genova sarà fino al 27 settembre la capitale della Nautica con il salone espositivo e una serie di eventi che animeranno la città per una settimana da protagonista.

“Il Salone Nautico è una delle eccellenze della nostra città, un esempio del ‘Modello Genova’ che ci rende orgogliosi. – ha commentato l’imprenditore genovese del settore shipping, trasporti e logistica Davide Falteri, candidato per il Collegio Uninominale 3 Liguria da Sampierdarena a Sori alla Camera dei Deputati per la Lista Calenda, in occasione della giornata inaugurale.

