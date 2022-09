Lavagna: il Movimento 5 Stelle e il Consiglio comunale

Dal Consigliere Comunale Arch. Daniele Di Martino, MoVimento Cinque Stelle (nel frattempo il Consiglio è stato convocato, oggi)



Ad oggi non è stato ancora convocato il prossimo Consiglio Comunale nonostante siano passati quasi due mesi dall’ultimo che si è svolto il 27 luglio 2022.

In questo periodo, come gruppo del M5S di Lavagna abbiamo depositato 2 interrogazioni e 2 mozioni che aspettano di essere discusse in Consiglio.

Abbiamo deciso di interrogare il Sindaco e la Giunta su 2 mozioni che sono state approvate all’unanimità da più di un anno e mezzo e a cui non risulta sia stato dato seguito: si tratta dei Progetti Utili alla Collettività, i cosiddetti PUC e il piano Plastic Free.

