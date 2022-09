Da Roberto Queirolo

Volevo segnalare lo stato di pericolosità in cui si trova il torrente San Pietro a Rapallo, altezza ponte di via Canale, direzione ponente altezza chiesa. L’alveo è un bosco e visto purtroppo gli ultimi avvenimenti, vedi regione Marche, mi chiedo cosa aspetta il comune di Rapallo per bonificare la situazione. Ogni anno è la stessa cosa.

