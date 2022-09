Parco Portofino: finalmente più attenzione agli infortuni

Il Parco regionale di Portofino ha sottoscritto un accordo con il Soccorso alpino della Liguria che riguarda l’assistenza alle persone “vittime” di infortuni mentre percorrono i sentieri del Monte. Tema spesso evidenziato da Levante News in particolare per quanto riguarda la prevenzione. La gran parte dei soccorsi, quasi quotidiani nel periodo turistico, riguarda persone che affrontano i sentieri senza calzature adeguate, senza provviste d’acqua, o che si inoltrano in falsi sentieri. Importante sarebbe che all’inizio dei percorsi più praticati, in particolare sul San Rocco-San Fruttuoso, ci fosse personale ad avvertire i turisti non adeguatamente attrezzati dei possibili rischi.

Ogni volta che scatta un allarme, oltre ai vigili del fuoco vengono impegnati Soccorso alpino, Volontari del Soccorso di Ruta, spesso la Croce verde di Camogli, la guardia costiera anche se sovente è l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova a risolvere la situazione.

