Pd spezzino aderisce allo sciopero globale per il clima

Il Partito democratico della Spezia aderisce allo sciopero globale per il clima proclamato per domani, venerdì 23 settembre, da Friday for Future Italia “condividendo – si legge in una nota della segreteria provinciale Pd – le motivazioni espresse dal movimento e la necessità di porre la crisi climatica in posizione centrale nell’agenda politica. Come partito siamo convinti che il contrasto al cambiamento climatico oltre ad essere necessario possa essere anche un grande motore di rilancio del Paese, nella consapevolezza che il futuro del nostro pianeta, della nostra economia e del nostro benessere sociale sono indissolubilmente legati”.

