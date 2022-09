Pedibus, 1800 bambini a scuola a piedi per promuovere l’educazione alla salute e al movimento

Genova. Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Genova per la Settimana europea della Mobilità sostenibile, si è svolto questa mattina il Pedibus. A sperimentarlo sono stati i bambini della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Centro storico e quelli dell’Infanzia Tollot che, in due percorsi diversi, il primo dal Belvedere S. Francesco, il secondo dal Ponte Monumentale di via XX Settembre, hanno riempito le strade con i loro zainetti colorati e i grembiulini, mano nella mano, accompagnati da docenti e genitori, pronti a recarsi a scuola a piedi, in completa sicurezza.

Un bacio..e “via”: così recita il segnale simbolo di questo Pedibus 2022, posizionato in uno dei tanti percorsi della città, attrezzati con la nuova segnaletica per le fermate e i punti “kiss & go”, che da oggi identificano un nuovo modo di concepire la mobilità sostenibile, ma anche la scuola, e la capacità di stare insieme camminando, godendosi le stagioni, facendo attività fisica e imparando come ci si comporta per strada.

