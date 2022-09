Porto Venere, è Negro il candidato della lista civica: “Basta divisioni e lamentele, noi vogliamo trovare soluzioni”

Mancano quasi nove mesi alle prossime amministrative di Porto Venere, quando gli abitanti saranno chiamati a rinnovare il Consiglio comunale e a indicare il successore del sindaco uscente Matteo Cozzani che sembra intenzionato a lasciare lo scettro nonostante la possibilità di candidarsi per il terzo mandato. C’è molto tempo, prima che si aprano i seggi, ma c’è chi ha deciso di scoprire già alcune carte. Oggi, infatti, nell’ex Fiaschetteria “Il Leone d’Oro” del Varignano Vecchio, a Le Grazie, è stata presentata la candidatura a sindaco di Paolo Negro, che sarà sostenuto dalla “Lista civica Fezzano, Porto Venere, Le Grazie”. Negro ha 34 anni, è laureato in Economia e agente immobiliare abilitato dal 2014, ma soprattutto è molto attivo nelle vertenze di tutela del territorio, tanto da essere stato, nel 2016, uno dei fondatori della Pro Loco Palmaria, isola per la quale si è speso anche dagli antipodi dell’Italia.

L’annuncio della presentazione della lista e del candidato sindaco ha creato grande interesse sul territorio di Porto Venere e ha fatto drizzare le antenne al mondo politico locale. A spiegare le ragioni della nascita di una lista civica a pochi giorni dal voto politico, in segno di indipendenza dalle dinamiche dei partiti che si sedimenteranno anche sulla base della formazione del parlamento, è lo stesso candidato sindaco.

“Abbiamo deciso di dar vita a una lista civica perché amiamo il nostro territorio – afferma Negro – e crediamo che sia meglio trovare soluzioni piuttosto che lamentarsi. A otto mesi dalle elezioni c’è un programma concreto già operativo e c’è una squadra di residenti già sul pezzo. Coincidenza più unica che rara. Nelle prossime settimane comunque incontreremo i principali enti pubblici e le associazioni locali anche per cominciare a decidere i candidati, in base alle disponibilità, alle deleghe e all’equità di genere e di frazione”.

A livello formale i candidati si potranno presentare solo il 12 e 13 maggio, ma i componenti della lista civica pensano a lavorare per essere irreprensibili all’appuntamento.

A Porto Venere già altri, compreso il sindaco Cozzani, si sono presentati con liste civiche…

“Noi saremo l’unica vera lista civica, perché le altre sono o saranno legate ai partiti e quindi inevitabilmente usciranno allo scoperto dopo le elezioni politiche. Ci interessa poco di chi si candiderà contro di noi, perché crediamo fermamente nel nostro programma e perciò eviteremo di screditare gli altri abbassando il livello del dibattito”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com