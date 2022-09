A Recco il benefico effetto del Salone Nautico si fa sentire sia per quanto riguarda i posti letto (appena qualche centinaio) sia sui ristoranti da ieri strapieni alla sera ed alcuni esauriti. Si tratta di una tradizione consolidata che riguarda anche alcuni tipici locali del Tigullio; in particolare di Portofino (sempre affollata), ma anche di altri Comuni dotati di porto come Rapallo, Lavagna, Chiavari e Santa Margherita Ligure.

» leggi tutto su www.levantenews.it