Recco: verificata la stabilità degli edifici comunali (8)

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Dopo il terremoto di questo pomeriggio il sindaco Carlo Gandolfo, con i tecnici degli uffici di protezione Civile, Franco Canovi, e lavori pubblici, Alessio Berin, hanno effettuato verifiche nel Palazzo Comunale, nella Sala Polivalente e successivamente in tutti gli istituti scolastici di competenza comunale (scuole di via Massone, scuole dell’infanzia di Megli, via Milano e San Rocco). Ai sopralluoghi, per accertare in particolar modo che domani mattina l’occupazione degli istituti avvenga in piena sicurezza, erano presenti anche l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba. “Abbiamo ritenuto necessario dissipare ogni dubbio circa la stabilità degli edifici – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – e rassicuriamo le famiglie dei bambini e dei ragazzi sull’integrità di tutte le scuole, che domenica saranno anche sede di seggi elettorali”.

