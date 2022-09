‘Stop a fumi e veleni nel Golfo dei Poeti’, blitz di Unione Popolare sul lungomare

Si è svolto questo pomeriggio un blitz da parte di Unione Popolare presso il lungomare della Spezia con a capo il capolista del collegio plurinominale Camera dei Deputati della Liguria Massimo Lombardi. E’ stato aperto uno striscione recante la scritta ‘Stop a fumi e veleni nel Golfo dei Poeti’.

“Ci appare di inaudita gravità quanto sta emergendo in questi giorni leggendo i dai dati di rilevazione delle centraline ARPAL in relazione alle zone cittadine di Viale San Bartolomeo e San Cipriano, dove in coincidenza con il concomitante stazionamento di due o più navi da crociera nel porto i valori di biossido di azoto (NO2) sono per l’ennesima volta schizzati ben al di sopra della soglia dei 40 milligrammi a metro cubo prevista dalla legge italiana quale media massima annuale (soglia, peraltro, più che doppia rispetto a quella più recentemente recepita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità).

