Su Rai 2 la Performer Italian Cup: nella puntata finale la savonese Giulia Chiovelli si esibisce col padre

Savona. Le sorti della Liguria in mano a due savonesi. Sabato 24 settembre alle ore 17 andrà in onda su Rai 2 la puntata finale di Performer Italian Cup, il programma televisivo condotto da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato che mette in competizione i vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative. E a tentare di ribaltare le sorti della gara, per la nostra regione, saranno un giovane attore genovese, Leonardo Trevisan, e il duo savonese “The Chiovellis” composto da padre e figlia, Andrea e Giulia Chiovelli.

Dopo la prima puntata andata in onda lo scorso 17 settembre (nella quale un altro savonese, Marco Caudullo, ha cantato una insolita “Ti regalerò una rosa” combinando Cristicchi e Sting) Sicilia e Toscana sono sul 2 a 2, mentre la Liguria è ancora ferma a zero punti così come Lombardia e Resto d’Italia. L’ultima sfida però assegnerà due punti invece di uno soltanto: alla giuria standard, composta da Raffaele Paganini per la danza, Peppe Vessicchio per il canto, Diana Del Bufalo per la recitazione e Stefano Orfei per le arti circensi ed ccrobatiche, si affiancherà una giuria tecnica composta da addetti ai lavori del mondo discografico, delle produzioni, direttori artistici di teatri e cartelloni internazionali, registi, coreografi, artisti professionisti, manager, agenzie di spettacolo, radio e testate giornalistiche.

