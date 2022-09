Terremoto a Genova, il sismologo Solarino: “In quell’area mai registrata una scossa così forte”

Genova. Il terremoto di giovedì pomeriggio, con epicentro a Bargagli ma avvertito nettamente in tutta Genova e in un’area molto vasta della Liguria, con una magnitudo di 4,1 è stato il più forte mai registrato in quella zona. Il che non esclude che in passato se ne siano verificati di intensità pari o superiore, ma semplicemente che non sono documentati. A spiegarlo a Genova24 è Stefano Solarino, sismologo genovese e primo ricercatore all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Molti genovesi hanno detto di non aver mai sentito una scossa così forte in vita loro. È solo una sensazione o c’è qualcosa di vero?

